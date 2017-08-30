«Халл» подписал контракт с австралийским полузащитником Ирвайном

«Халл Сити» объявил о подписании контракта с полузащитником Джексоном Ирвайном. Об этом сообщил официальный «твиттер» английского клуба, главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий.
Ранее австралийский футболист выступал за клуб «Бёртон Альбион». В текущем сезоне 24-летний игрок провёл в Чемпионшипе три матча, в которых отметился одним голом.
Ранее Ирвайн выступал за шотландские клубы «Селтик», «Килмарнок» и «Росс Каунти».
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