Митришев: только на повторе увидели, что в матче с ЦСКА мяч пересёк линию

Нападающий сборной России и «Ахмата» Магомед Митришев поделился впечатлениями от вызова в национальную команду, а также прокомментировал эпизод матча ЦСКА – «Ахмат» (0:1), в котором главный арбитр встречи ошибочно засчитал взятие ворот игроками грозненского клуба.
«Мне очень приятно быть в составе сборной России. У нас в коллективе позитивная атмосфера. Мешал ли скандал после матча с ЦСКА сосредоточиться на тренировках в сборной? Нет, на меня это никак не давило. В том эпизоде было достаточно сложно разобраться. Мы увидели, что мяч пересёк линию только на видеоповторе. Полностью согласен с высказыванием Магомеда Даудова, что судье было очень сложно разобраться в этом моменте. Думаю, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, необходимо вводить систему видеоповторов как в российском футболе, так и в мировом», — передаёт слова Митришева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.