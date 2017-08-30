Синицын: в сборной России нет никакого недопонимания, коллектив сплочённый

Голкипер «Краснодара» и сборной России Андрей Синицын рассказал о взаимопонимании в национальной команде в преддверии товарищеского матча с московским «Динамо», а также прокомментировал работу тренера Мирослава Ромащенко.
«Ромащенко громко и активно всё объясняет, чтобы было доходчиво. Мало ли кто не услышит. Это нормально.
После вылета «Краснодара» из ЛЕ было немного подавленное настроение. Было огромное желание пройти в групповой этап, но не удалось. Игра с «Динамо» показала, что не так всё плохо и есть куда расти.
Практика игры сборной с клубом должна быть. Почему нет? Все ребята в сборной общительные и приветливые. Нет никакого недопонимания. Коллектив сплочённый и дружный», — передаёт слова Синицына корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.