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Синицын: в сборной России нет никакого недопонимания, коллектив сплочённый

30 августа 2017, среда. 14:27 Футбол

Голкипер «Краснодара» и сборной России Андрей Синицын рассказал о взаимопонимании в национальной команде в преддверии товарищеского матча с московским «Динамо», а также прокомментировал работу тренера Мирослава Ромащенко.

«Ромащенко громко и активно всё объясняет, чтобы было доходчиво. Мало ли кто не услышит. Это нормально.

После вылета «Краснодара» из ЛЕ было немного подавленное настроение. Было огромное желание пройти в групповой этап, но не удалось. Игра с «Динамо» показала, что не так всё плохо и есть куда расти.

Практика игры сборной с клубом должна быть. Почему нет? Все ребята в сборной общительные и приветливые. Нет никакого недопонимания. Коллектив сплочённый и дружный», — передаёт слова Синицына корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.

Синицын: сделаю всё возможное, чтобы сыграть за сборную России на ЧМ-2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Краснодар Андрей Синицын
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
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