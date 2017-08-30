Орье получил разрешение на работу и близок к переходу в «Тоттенхэм»

Защитник «ПСЖ» Серж Орье близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур». 29 августа британские власти должны были решить, выдавать ли 24-летнему футболисту рабочую визу. Орье запрещено пересекать английскую границу. Причиной послужило нападение на полицейского в Париже в 2016 году.
Sky Sports сообщает, что ивуарийский игрок всё же получил разрешение на работу. Ранее Орье прошёл медицинское обследование, а сумма сделки составит £ 23 млн (около € 24,8 млн).
Источник отмечает, что если бы Орье не получил разрешение на работу, парижане могли продать защитника в «Барселону» или «Ювентус». В услугах ивуарийца также были заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
«Тоттенхэм» близок к заключению сделки с «ПСЖ» по Орье в размере € 25 млн