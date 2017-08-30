Профсоюз: «Факелу» может грозить снятие очков и снятие с ФНЛ

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов высказался о ситуации в «Факеле». Ранее стало известно, что футболистам воронежского клуба не выплачивают премиальные и бонусы за прошлый сезон.
«Я знаком с ситуацией в «Факеле». Даты выплат разные назывались, но конкретных нет. Сейчас уже начался сезон, и футболистам не до всех разборок по премиальным. Но долги за прошлый сезон и перед ушедшими, и перед оставшимися в «Факеле» футболистами остаются. Ничего катастрофического нет, такие ситуации довольно часто случаются. Сейчас зарплаты выплачиваются чётко, а по бонусам, надеюсь, клуб уладит вопрос.
Некоторые футболисты уже обращались в палату по разрешению споров. Помимо этого, как работники, они всегда могут обратиться в трудовую инспекцию и в прокуратуру. Этих возможностей их никто не лишает. Но сейчас ничего критичного нет – в «Факеле» уже давно такая ситуация, и сегодня она не стала хуже, чем вчера.
«Факелу» уже сократили заявку на сезон, а самое жёсткое наказание, которое могут применить к воронежскому клубу, — снятие очков, а потом уже снятие команды с турнира. Но, думаю, до этого не дойдёт, потому что даже в самых сложных финансовых ситуациях наши клубы стараются избежать такой перспективы», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.