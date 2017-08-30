Шик: никакой разницы между амбициями «Ромы» и «Ювентуса» нет

Нападающий Патрик Шик, который накануне перешёл из «Сампдории» в «Рому», выразил мнение, что римский клуб не уступает «Ювентусу».
«То, что произошло с «Ювентусом», уже в прошлом. Я счастлив быть игроком „Ромы“. Я никогда не давал интервью о клубах, которые якобы хотели заполучить меня, после окончания молодёжного чемпионата Европы я вообще не говорил об этом.
Никакой разницы между „Ромой“ и „Ювентусом“ нет, у обоих клубов большие амбиции», — цитирует Шика Football Italia.
По ходу летнего трансферного окна Патрик Шик находился в шаге от перехода в «Ювентус», но трансфер не состоялся в связи с тем, что у игрока при медицинском осмотре были выявлены проблемы с сердцем.
Президент «Сампдории»: «Ювентус» уже жалеет, что отказался от покупки Шика