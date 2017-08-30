Старридж: я уже давно не чувствовал себя так хорошо

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж сообщил, что оправился от травм и находится в отличной физической форме.
«Это футбол — иногда вы чувствуете себя прекрасно, иногда — нет. Я готов к работе, всё в порядке. Я прекрасно себя чувствую и с нетерпением жду ближайших матчей. Больше того, могу сказать, что я уже давно не чувствовал себя так хорошо», — цитирует Старриджа официальный сайт «Ливерпуля».
В прошлом сезоне Старридж принял участие в 20 (семь в стартовом составе) матчах английской Премьер-лиги и забил три мяча.
«Суонси Сити» арендует Саншеша у «Баварии» до окончания сезона