«Суонси Сити» арендует Саншеша у «Баварии» до окончания сезона

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш продолжит карьеру в Англии. Португальского футболиста арендует «Суонси Сити», сообщает Sky Sports. Соглашение будет рассчитано на один сезон.
Наставник английского клуба Пол Клемент ранее работал в тренерском штабе мюнхенской «Баварии».
Футболист сборной Португалии хочет покинуть немецкий гранд вследствие недостаточной игровой практики. Игрок даже сам попросил Карло Анчелотти не включать его в заявку на матч второго тура чемпионата Германии с бременским «Вердером» (2:0).
«Бавария» намерена отдать Саншеша в аренду