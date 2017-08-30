Маротта: думаю, Хёведес — последний трансфер «Ювентуса» этим летом

Генеральный менеджер «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал переход 29-летнего защитника «Шальке» Бенедикта Хёведеса. За годовую аренду туринский клуб заплатит € 3,5 млн.
«Думаю, Хёведес является нашим заключительным усилением в летнее трансферное окно. Мы очень довольны нынешней командой, поэтому не ждите от нас серьёзных шагов в последние часы лета.
Команда в порядке. У Сами Хедиры небольшая проблема с коленом, но, безусловно, он вернётся на поле уже совсем скоро", — сказал Маротта в интервью Sky Sport Italia.
«Ювентус» объявил об аренде Хёведеса