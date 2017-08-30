Криушенко: Люксембург — не мальчики для битья, в обороне научились играть все

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча квалификации ЧМ-2018 с Люксембургом (31 августа).
«К матчу команда готова. Встряхнёмся ещё перед игрой, проведём небольшую разминку. Думаю, и результаты сборной Люксембурга, и игра говорят о том, что это не мальчики для битья. И французы, и шведы, и голландцы здесь добились очень непростых побед. Это не дежурный комплимент, а констатация факта. Как минимум в обороне уже научились играть все.
Будет ли сборная играть первым номером? Я говорил, что нет футбола оборонительного и нет атакующего. Есть футбол сбалансированный. Наверное, будем больше атаковать, играть в давление. Но важно и не пропустить быстрые атаки, которые проводит команда Люксембурга», — цитирует Криушенко «Прессбол».