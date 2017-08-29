Драгун: как недооценить Люксембург, если Беларусь не обыграла их в первом круге?

Полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча квалификации ЧМ-2018 с Люксембургом (31 августа).
«Неделька выдалась тяжёлая. Очень много переездов, три серьёзнейшие игры. Действительно, сил физических нужно поднабраться, перевести дух. До поединка с Люксембургом есть пара дней. Думаю, успеем восстановиться.
Идём от игры к игре. На повестке дня Люксембург, о шведах сейчас даже не думаем. Разбираем соперника, готовимся к нему. Да и как мы можем недооценить люксембуржцев, если не обыграли их в первом круге?» — цитирует Драгуна «Прессбол».