Нойштедтер: «Спартак» не делал предложений, и я счастлив в «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Спартака». Ранее агент Доган Эрджан сообщил, что красно-белые готовы отдать за футболиста € 3 млн.
«К этому моменту я не получал предложений ни от „Спартака“, ни от какой-либо другой команды. В „Фенербахче“ не поступало ни одного официального запроса. Я счастлив в „Фенербахче“ и не думаю об уходе», — приводит слова Нойштедтера Fanatik.
В начале августа заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что видеть в команде Нойштедтера хотел главный тренер Массимо Каррера.
Агент: «Спартак» готов отдать за Нойштедтера € 3 млн, «Фенербахче» хочет € 8 млн