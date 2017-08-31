«Бавария» подтвердила переход Саншеша в «Суонси»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию о переходе полузащитника Ренату Саншеша в «Суонси Сити» на правах аренды.
«Мы хотели, чтобы Саншеш перешёл в клуб, в котором он смог бы играть на высоком уровне и работать под руководством заинтересованного в нём тренера. Ренату необходима игровая практика на протяжении всего сезона, а в «Баварии», учитывая подбор исполнителей, ему это было не гарантировано», — приводит слова Румменигге Kicker.
Наставник «Суонси» Пол Клемент ранее работал в тренерском штабе «Баварии».
«Суонси Сити» арендует Саншеша у «Баварии» до окончания сезона