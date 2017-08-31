Защитник киевского «Динамо» Вида перейдёт в «Бешикташ» в январе

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида перейдёт в «Бешикташ» в январе на правах свободного агента. Как сообщает Fotomac, 28-летний игрок заключил с турецкой командой предварительный контракт на 3,5 года.
Отмечается, что хорватский футболист в первый сезон заработает в «Бешикташе» € 1,1 млн, в следующем сезоне – € 2,2 млн, а в оставшихся двух – по € 2,3 млн.
Ранее сообщалось, что после вылета киевлян из Лиги чемпионов после поражения от «Янг Бойз» Вида принял решение сменить клуб.
«Бешикташ» согласовал с киевским «Динамо» условия трансфера Виды