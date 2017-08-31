«Манчестер Сити» готов увеличить предложение по Алексису Санчесу до £ 70 млн

«Манчестер Сити» не оставляет попыток приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Ранее «горожане» сделали предложение в размере £ 50 млн (около € 54 млн), но «канониры» ответили отказом. В последний день трансферного окна «горожане» готовы увеличить ставку.
Daily Mail сообщает, что «Манчестер Сити» может выложить за 28-летнего футболиста £ 70 млн (около € 76,1 млн). Напомним, что контракт Алексиса Санчеса с «Арсеналом» действует до лета 2018 года.
Ранее стало известно, что игроки лондонского клуба выступили за продажу чилийского футболиста.
«Арсенал» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Санчесу в размере £ 50 млн