«Эвертон» отказал «Вест Хэму» в аренде Миральяса

«Эвертон» не принял предложение «Вест Хэма», который хотел взять в аренду нападающего Кевина Миральяса. Об этом сообщил Sky Sports.
Бельгийский нападающий в мае нынешнего года поставил подпись под соглашением с «ирисками», срок которого рассчитан до конца июня 2020 года.
В английский клуб Миральяс перешёл летом 2012 года из «Олимпиакоса». В составе «Эвертона» 29-летний футболист провёл 172 матча и забил 39 голов. В текущем сезоне форвард провёл в АПЛ один матч, не отметившись результативными действиями.
Миральяс подписал новый контракт с «Эвертоном»