Португалия – Фарерские острова: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

31 августа в Порту на стадионе «Бесса» состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальными командами Португалии и Фарерских островов. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Фарерские острова.
Встречу рассудит сербская бригада арбитров во главе с рефери Срджаном Йовановичем.
Ранее команды встречались с друг другом дважды. Оба матча завершились победой сборной Португалии. Последняя встреча между этими командами состоялась в октябре 2016 года в рамках отборочного матча к чемпионату мира 2018 года и завершилась гостевой победой Португалии со счётом 6:0.