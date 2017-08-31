«Челси» согласился заплатить £ 23 млн «Торино» за защитника Дзаппакосту

«Челси» согласился на условия «Торино» заплатить £ 23 млн (около € 25 млн) за защитника Давиде Дзаппакоста. Об этом сообщил Sky Sports.
В прошлом сезоне 25-летний футболист провёл в составе своей команды 29 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился одним забитым голом и пятью результативными передачами.
Ранее Дзаппакоста выступал за «Исола Лири», «Авеллино 1912» и «Аталанту». Являлся футболистом молодёжной сборной Италии. За туринскую команду играет с 2015 года.
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