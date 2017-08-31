«Ливерпуль» объявил о переходе Ориги в «Вольфсбург»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги продолжит карьеру немецкой Бундеслиге. 22-летний футболист на правах аренды перешёл в «Вольфсбург», о чём сообщает пресс-служба мерсисайдцев. Договор рассчитан до конца сезона-2017/18.
Дивок Ориги играет в «Ливерпуле» с 2014 года, куда перешёл из «Лилля». В том же сезоне бельгиец был отдан обратно в аренду. С момента перехода в «Ливерпуль» нападающий принял участие в 77 официальных матчах и забил 21 гол.
Контракт Ориги с мерсисайдцами действует до лета 2018 года.
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