Диаманти покинул «Палермо»

«Палермо» официально объявил об уходе нападающего Алессандро Диаманти. Контракт с 34-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Теперь форвард является свободным агентом.
Диаманти перешёл в «Палермо» летом 2016 года из китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». В сезоне-2016/17 Алессандро провёл 31 матч в Серии А, отметившись 1 голом и 5 результативными передачами.
В активе опытного футболиста 1 гол в 17 играх в составе сборной Италии. Его лучшее достижение — серебряная медаль чемпионата Европы 2012 года.
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