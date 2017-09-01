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Дринкуотер: «Челси» — лучшее место для завоевания трофеев

1 сентября 2017, пятница. 11:32 Футбол

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер, который перешёл в лондонский клуб из «Лестер Сити», прокомментировал свой трансфер. Сумма сделки составила £ 35 млн (€ 38 млн). Это рекордная продажа в истории «Лестера».

«Я рад быть игроком «Челси» и не могу дождаться начала работы. Чтобы оказаться здесь, пришлось пройти длинное приключение, но я очень счастлив и с нетерпением жду возможности помочь клубу выиграть больше трофеев. «Челси» — лучшее место для этого.

Никогда не испытывал такие эмоции. Было разочарование, восторг, волнение. Я благодарен всем за этот трансфер. В «Лестере» всё было хорошо, но после победы в Премьер-лиге я чувствовал, что хочу выиграть ещё больше трофеев. «Челси» — лучшее место для этого. Я набрался опыта и готов продемонстрировать это», — цитирует Дринкуотера пресс-служба «Челси».

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Источник: Официальный сайт ФК "Челси" Сообщить об ошибке
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Челси Дэниел Дринкуотер
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