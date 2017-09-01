Пеле поздравил Роналду с попаданием в пятёрку лучших международных бомбардиров

Чемпион мира легендарный бразилец Пеле поздравил нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду с попаданием в пятёрку лучших международных бомбардиров. Сообщение Пеле оставил на своей официальной странице в «Твиттере».
«Поздравляю Криштиану Роналду, который присоединился к пятёрке лучших международных бомбардиров. Мои поздравления», — говорится в сообщении.
Накануне сборная Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года разгромила Фарерские острова (5:1), а Роналду оформил хет-трик. Благодаря этому португалец обошёл Пеле по голам за сборную. Всего на счету Роналду 78 мячей.
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