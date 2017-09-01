Гацкан не поможет сборной Молдавии в матче с Сербией

Полузащитник «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан из-за травмы не сыграет против Сербии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Об этом корреспонденту «Чемпионата» сообщили в пресс-службе федерации футбола Молдавии.
1 сентября молдавская делегация вылетела в Белград, где 2 сентября сыграет против Сербии. Также под вопросом участие Александра Гацкана в домашнем матче с Уэльсом. Встреча состоится 5 сентября.
После шести сыгранных матчей Молдавия в группе D занимает последнее место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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