Эдер: нахожусь не в лучшей форме, но хочу быстрее адаптироваться в «Локомотиве»

Новичок «Локомотива» нападающий Эдер рассказал, что в настоящее время он находится не в лучших кондициях, а также поведал, искал ли он информацию о России, прежде чем согласиться на переход в московскую команду.
«Нахожусь не в лучшей форме, но сейчас как раз есть время для тренировок. В каждой команде, каждой стране свои занятия. Хочу скорее адаптироваться в «Локо».
Прежде чем согласиться на трансфер, ничего о России не искал. Я общался с людьми, которые уже выступали здесь, это Марко Баша и Мануэл Фернандеш. Спрашивал о клубе и городе. Мне предоставили только позитивные отзывы.
Взял 24-й номер. Просто потому, что был свободен. Он не значит для меня что-то особенное», — сказал форвард в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.