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Агент: для российского чемпионата было бы во благо, если бы Жулиано остался

1 сентября 2017, пятница. 16:32 Футбол

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о летней трансферной кампании в российской Премьер-Лиге. Маньяков считает, что с уходом Виктора Жулиано из «Зенита» чемпионат России многое потерял.

«С читаю, что РФПЛ потеряла Жулиано. У него были предложения в России, но он выбрал Турцию. А если бы он остался, то для нашего чемпионата это было бы благо, потому что Жулиано – очень интересный футболист.

Не перебор ли пять аргентинцев в «Зените»? Только время покажет, перебор это или нет. Но если «Зенит» позиционирует себя как большой европейский клуб, то в каждом таком клубе обойма достаточно велика не только из-за количества, но и из-за качества футболистов. «Зениту» играть на три фронта, и везде команда ставит высокие цели. А как их достигать без хороших футболистов?

Результаты «Ростова» говорят о трансферной кампании сами за себя. Команда боеспособная, а быть донорами для топов – это удел многих небольших клубов. «Ростов» свою задачу выполнил, прекрасно провёл селекцию и укомплектовался к старту чемпионата. Команда даже если и изменилась на 80%, то за предсезонные сборы сыгралась и поняла требования тренера.

Что касается Смолова и Дзюбы, у обоих действующие контракты, которые надо уважать. Если ты хочешь уйти, то всё равно должен считаться с мнением клуба. Видимо, мнения и «Зенита», и «Краснодара» таковы, что либо предлагались не те деньги, в частности за Смолова, либо, в случае с Дзюбой, не хотелось усиливать прямого конкурентом – «Краснодар» или «Локомотив». Европа? У нас была дилемма с Игорем Смольниковым – были предложения из Европы, но на что менять? «Зенит» постоянно играет в еврокубках и борется за чемпионство в России. Уехать в команду, которая звёзд с неба не хватает, но лишь бы в Европу – я в этом смысла не вижу. Вопрос в том – куда ехать», — рассказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Александр Кокорин Артём Дзюба Виктор Жулиано Трансферы
Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
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