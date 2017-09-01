Олунга, которым интересовался ЦСКА, перешёл на правах аренды в «Жирону»

Нападающий «Гуйчжоу Чжичэн» Майкл Олунга перешёл в испанскую «Жирону». Каталонский клуб на своём официальном сайте сообщил, что арендовал кенийского футболиста на сезон-2017/18.
В июле этого года сообщалось, что вариант с трансфером Олунги рассматривает московский ЦСКА. «Армейцы» интересовались 23-летним форвардом ещё в январе, но в итоге игрок, выступавший тогда за шведский «Юргорден», выбрал «Гуйчжоу Чжичэн».
В текущем сезоне Олунга провёл девять матчей в чемпионате Китая и отметился двумя голами.