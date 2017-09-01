Рочина: хотел бы сообщить, что продолжу выступать за «Рубин»

Нападающий «Рубина» Рубен Рочина заявил, что остаётся в казанском клубе. Этим летом сообщалось об интересе к 26-летнему игроку со стороны московского «Спартака», также испанец мог перейти в «Бетис».
«После всех слухов и новостей в последние дни хотел бы сообщить, что продолжу выступать за «Рубин», – написал Рочина в своём «твиттере».
Контракт Рочины с «Рубином» действует до лета 2020 года. Нападающий перешёл в казанский клуб летом 2016 года из «Гранады». В текущем сезоне Рочина провёл три матча в РФПЛ.
«Бетис» изучает возможность аренды Рочины у «Рубина»