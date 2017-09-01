«Лас-Пальмас» объявил о переходе Реми

Нападающий Лоик Реми перешёл из «Челси» в «Лас-Пальмас». Испанский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с французским форвардом. 30-летний футболист перешёл в «Лас-Пальмас» на правах свободного агента после расторжения контракта с лондонским клубом.
В «Челси» Реми перешёл в 2014 году из «Куинз Парк Рейнджерс». В прошлом сезоне нападающий на правах аренды выступал за «Кристал Пэлас», в составе которого провёл восемь матчей, и не отметился результативными действиями. За «Челси» Реми сыграл 47 матчей и забил 12 мячей.
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