РФС поздравил Станислава Черчесова с днём рождения

В субботу, 2 сентября, 54 года исполнилось главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
«От имени руководства и коллектива Российского футбольного союза, тренерского и административного штаба, а также игроков сборной России поздравляем Станислава Саламовича с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи и, конечно, ярких побед с национальной сборной в контрольных матчах и играх чемпионата мира 2018 года. Всего вам самого доброго!», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
Редакция «Чемпионата» присоединяется к поздравлениям!
Черчесов: я не говорил, что футболистов в России нет. Плакаться не планируем