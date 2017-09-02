Страчан: энергия сборной Шотландии взорвала Литву

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Страчан остался доволен победой своих игроков над соперниками из Литвы (3:0) в гостях в матче седьмого тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018.
«Мы располагаем техническими возможностями для успеха, но главная задача — использовать нашу энергию. За полтора года команда сильно изменилась, мы получили энергию, и именно эта энергия взорвала Литву.
Мы приближаемся к приятному и захватывающему завершению группового этапа. Ещё пару месяцев назад всё было иначе. Мы вернулись только благодаря тяжёлой работе игроков», — цитирует специалиста ВВС.
После семи туров шотландцы сохраняют шансы на поездку в Россию, с 11 очками занимая третье место в турнирной таблице группы F.
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