Игроки сборной России подарили Черчесову футболку с 54-м номером

Футболисты сборной России перед тренировкой в преддверии товарищеского матча с московским «Динамо» поздравили главного тренера команды Станислава Черчесова с днём рождения, подарив ему игровую футболку с 54-м номером, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Черчесову исполнилось 54 года сегодня, 2 сентября. Специалист работает с национальной командой с августа 2016 года.
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки», будет бесплатным.