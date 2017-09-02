Тихонов: гол и удаление психологически помешали «Крыльям» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мыслями о поражении в матче с «Оренбургом» (2:3) в 11-м туре ФНЛ. Самарская команда с середины первого тайма играла в большинстве.
«Сегодня не получилось выиграть. Думаю, гол и удаление психологически помешали нашей команде. При этом мы имели неплохие моменты, делали подходы. Но футбол – это голы. Сегодня мы забили на один мяч меньше, чем соперник. Потому и проиграли.
Думаю, игра понравилась зрителям. Было много голов, удаление, пенальти. Что касается 11-метрового, судья у нас был квалифицированный, он принял это решение.
Хватит ли у нас игроков на два турнира? У каждой команды в наличии 23-24 футболиста. Здесь всё зависит от задачи. К нам в Кубке России приедет «Локомотив». Мы будем стараться. Ведь мы играем для болельщиков", — цитирует Тихонова сайт «Крыльев».