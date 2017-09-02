Ван Нистелрой: «МЮ» выглядит впечатляюще и может бросить вызов лучшим из лучших

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд Ван Нистелрой прокомментировал старт сезона манкунианцев и похвалил форварда Ромелу Лукаку.
«Команда здорово смотрелась в предсезонных матчах, а старт чемпионата провела ещё увереннее. Девять очков, 10 мячей и ни одного пропущенного. Они выглядят впечатляюще на данный момент и могут бросить вызов лучшим из лучших.
Лукаку отлично поработал в первых турах. Забить в своих первых играх после перехода за большие деньги — значит, снизить давление и добавить себе уверенности. Он не только забил, но и проделал много беговой работы. Очень здорово», — цитирует Ван Нистелроя Sky.
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