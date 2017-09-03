Инсинье: такие поражения помогают командам расти

Форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье поделился впечатлениями от выездного матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией (0:3).
«Мы не очень хорошо показали себя, но такие игры помогают расти. Теперь нам нужно сосредоточиться на игре с Израилем, а там посмотрим. Мы знали, что со столь сильным соперником будет сложно. Теперь мы проанализируем ошибки и вместе с тренером попытаются исправить ситуацию.
Если мы будем едины и продолжим упорно работать, мы сможем достичь цели и попасть на ЧМ-2018», — сказал игрок в эфире Rai Sport.
Вентура: сейчас сборная Италии — это люди, а сборная Испании — не совсем