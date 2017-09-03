Добровольский: футболисты Молдовы сделали всё, но нас обыграла классная команда

Главный тренер сборной Молдовы Игорь Добровольский прокомментировал поражение своей команды от соперников из Сербии (0:3) в гостевом матче седьмого тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018, отдав должное сербским футболистам.
«Наши футболисты сделали всё, что могли сегодня на футбольном поле, но нас обыграла классная команда. Увидел ли что-то новое в игре сборной Сербии по сравнению с прошлым матчем? Они играют в свою силу, по-максимуму. Ничего нового», — цитирует специалиста «Молдавский футбол».
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