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Пирес: Венгеру и его окружению нужно приспособиться к изменениям в футболе

3 сентября 2017, воскресенье. 06:23 Футбол

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес предположил, что его соотечественнику и главному тренеру «канониров» Арсену Венгеру следует принять во внимание реалии современного футбола и учитывать изменения в игре, произошедшие за последние годы.

«Он любит свою работу. Никто не может научить его чему-либо, и я не буду этого делать. Но нужно понимать, что изменился и футбол, и игроки, и даже их поведение. Футбол становится всё быстрее и быстрее.

Возможно, Венгеру и его окружению нужно приспособиться к этому новому футболу. Я не хочу, чтобы он уходил, но некая свежесть определённо нужна», — отметил чемпион мира и Европы в интервью RMC.

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Источник: RMC Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Арсен Венгер Робер Пирес
Новости. Футбол
3 сентября 2017, воскресенье
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