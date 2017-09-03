Пирес: Венгеру и его окружению нужно приспособиться к изменениям в футболе

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес предположил, что его соотечественнику и главному тренеру «канониров» Арсену Венгеру следует принять во внимание реалии современного футбола и учитывать изменения в игре, произошедшие за последние годы.
«Он любит свою работу. Никто не может научить его чему-либо, и я не буду этого делать. Но нужно понимать, что изменился и футбол, и игроки, и даже их поведение. Футбол становится всё быстрее и быстрее.
Возможно, Венгеру и его окружению нужно приспособиться к этому новому футболу. Я не хочу, чтобы он уходил, но некая свежесть определённо нужна», — отметил чемпион мира и Европы в интервью RMC.
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