Криушенко: разумеется, никто не желает опускать белорусский футбол в яму

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал слова экс-наставника национальной команды Бернда Штанге, выразившего мнение, что белорусский футбол находится в стагнации.
«Стагнация — термин экономический, поэтому не стал бы его тут применять. Как здравомыслящие люди вы должны понимать: поколение, которое воспитывалось советской школой, уходит. Индивидуально сильных исполнителей всё меньше, в связи с чем мы вынуждены делать акцент на организации игры. Этот процесс не быстрый.
Один матч легко и неплохо можем провести на эмоциях — следующий уже удается хуже. Разумеется, никто не желает опускать белорусский футбол в яму. Увы, пока ситуация складывается волнообразно", — цитирует Криушенко «Прессбол».
Филипенко: конечно, очень стыдно после поражения от Люксембурга, даже нет слов