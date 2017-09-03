Белёзоглу: в матче с Украиной со стороны сборной Турции не было футбола

Капитан сборной Турции Эмре Белёзоглу прокомментировал поражение от сборной Украины со счётом 0:2 в выездном матче отборочного этапа чемпионата мира – 2018.
«После таких игр говорить очень трудно… Соперник был лучше подготовлен и сконцентрирован. Считаю, что Украина победила вполне заслуженно. А мы… С нашей стороны не было футбола. Но сейчас важна реакция игроков на поражение.
То, что Исландия неожиданно уступила Финляндии, должно было нам помочь в турнирной борьбе. Но мы пока не сумели воспользоваться своим шансом. Правда, у нас есть ещё матч с Хорватией! Мы должны собраться, чтобы выйти на этот поединок более сильной командой, чем в Харькове», — приводит слова Белезоглу «Команда №1».
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