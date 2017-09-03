Сабо: такой организации в линиях у Украины не помню со времён Лобановского

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«В принципе, это был лучший матч в отборе. Я такой прекрасной организации в линиях не помню со времён Валерия Лобановского. Игровая дисциплина… Я получал удовольствие от игры и организации. Просто браво нашей сборной и тренерскому штабу. Я уверен, что болельщики не уходили от экрана телевизора ни на минуту. Ярмоленко и Коноплянка выделялись, но играла вся команда. Эти игроки ведущие не только в нашей команде. Уверен, что они покажут себя и в Германии. Но вся команда сыграла здорово, не допустила ни одной ошибки. Противник нанёс за весь матч всего один удар, это вообще неслыханно.
Я лишь думал, каким образом сборная Турции хотела обыграть Украину. Очень много ошибок, не было никакого стиля. Пришёл новый тренер, но дисциплины никакой, организации нет. Но самое главное, что физически они не готовы, за 20 минут до конца игры они уже ползали», — сказал Сабо в эфире телеканала «Футбол 1».