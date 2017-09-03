Ривера: теперь десятый номер дают кому попало, даже вратарям, даже Инсинье

Легенда сборной Италии, обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист Европы 1969 года Джанни Ривера раскритиковал форварда Лоренцо Инсинье после выездного матча ЧМ-2018 против Испании (0:3).
«Теперь десятый номер дают кому попало, даже вратарям, даже Инсинье», — сказал Ривера в эфире Sky Sport Italia.
«Я оставляю возможность критиковать другим. Я спокоен, номер меня не интересует. Предыдущие два матча я провёл с 10-м номером, и люди хвалили мою игру. Я принимаю критику, но при этом всегда стараюсь изо всех сил и выкладываюсь без остатка», — ответил Инсинье.