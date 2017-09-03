Калитвинцев – о проигрыше сборной России: «Динамо» провело хорошую тренировку

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в товарищеском матче.
«Мы провели хорошую тренировку с повышенной ответственностью. Это подготовка к возобновлению чемпионата – не только в тактическом, физическом плане – но и в психологическом. Психология имеет большую роль. Надо играть не против фамилий. Ребята заслужили шанс попасть в сборную, они мотивированы – но наши ребята такие же кандидаты. Надо играть в футбол, а не отбывать номер.
Мы провели все замены, которые планировали, чтобы те, кто получал меньше практики, получил её. Информации по матчу я получил много, но вообще много информации не бывает. Что считает, что достоин места в стартовом составе, должен доказывать это, а не приходить для здоровья подвигаться. Есть претензии к ряду людей. Результат не так важен – 0:3, 0:4. Мы разберём пропущенные голы.
Мы с Черчесовым пару недель назад договорились провести игру. Когда предложение поступило, я сказал: «С удовольствием». Спасибо сборной, что она нас выбрала. Даже сомнений, чтобы сказать «нет», у нас не было. Мы увидели даже больше, чем ожидали.
Кто из сборной доставил больше головной боли? Я прежде всего смотрю на своих игроков. А сборной занимается её тренерский штаб, и вопрос – к Станиславу Саламовичу. Впечатления от игры с национальной командой? Мы достаточно игр проводили со сборной и раньше – на базе в Новогорске. Любая практика для сборной – на вес золота. Так что для нас ничего необычного. И не надо стесняться проводить такие игры, если нет спарринг-партнёра. А так – конечно, лучше, чтобы сборная играла на уровне сборных», — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.