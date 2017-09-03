Мостовой: Миранчук и Фернандес подтвердили, что сыграют важную роль на ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу сборной России в товарищеском мачте с московским «Динамо» (3:0), а также выразил мнение, что защитник Марио Фернандес и полузащитник Алексей Миранчук сыграют важную роль в выступлении команды на чемпионате мира 2018 года.
«Ещё неделю назад говорил: что здесь такого – ну, «Динамо» и «Динамо». Какая разница, с кем играть? Мяч круглый, трава зелёная. Ничего страшного, если другого соперника не нашлось. Главное, что собрались и сыграли, посмотрели на новых футболистов. Лишний раз убедились, что они у нас есть. Недавно на Кубке конфедераций видели, как Германия привезла второй состав и выиграла турнир. Так что это полезно.
Некоторые подтвердили, что они будут играть важную роль на чемпионате мира – имею в виду Алексея Миранчука и Марио Фернандеса. Обидно, что Фернандес всё-таки бразилец, а не русский. Для других парней матч с «Динамо» был отличным шансом себя проявить. Кто-то воспользовался им, а кто-то нет. Игроков у нас много, это точно. Теперь всё зависит от тренера, от того, кто ему лично приглянулся», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.