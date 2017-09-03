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Созин: если Нойштедтер получил капитанскую повязку, значит он лидер

3 сентября 2017, воскресенье. 21:43 Футбол

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу сборной России над московским «Динамо» (3:0) в товарищеском матче, а также тот факт, что по ходу встречи капитанская повязка досталась защитнику Роману Нойштедтеру.

«Очень удивил Антон Миранчук! Мало видел его в «Локомотиве», а сегодня он забил прилично, хорошо отдавал и мог ещё отличиться голами. Человек выделялся. Не удивлюсь, если братья Миранчуки, Далер Кузяев и Андрей Лунёв будут вызваны на следующий сбор и если кто-то из них появится в основном составе. По крайней мере по второму вратарю Станислав Черчесов точно определился — это Лунёв. Поэтому он не менял его сегодня, потому что Андрей не дал усомниться в своих возможностях. Эти четверо выглядели очень достойно. Отметил бы ещё Константина Рауша. Никогда его не видел, но сегодня он хорошо играл слева и вполне может составить конкуренцию Фёдору Кудряшову в сборной.

Что касается Марио Фернандеса, он один из лучших игроков чемпионата. Его взяли познакомиться, понятно, что он точно игрок сборной. Если матч с Аргентиной будет и Фернандес будет здоров, то он определённо будет в составе. Из остальных игроков не хочется больше кого-то выделять. Они не показали чего-то такого, что позволяло бы сказать, что свой шанс они использовали. Если не вышел Вячеслав Караваев, значит он пока не готов.

Раз Дмитрий Тарасов передал капитанскую повязку Роману Нойштедтеру, значит он в коллективе так себя поставил. Значит он лидер, может и подсказать, и пихнуть. Черчесову это изнутри виднее», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Нойштедтер: перед ЧЕ-2016 в сборной России меня приняли не так, как представлял
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Алексей Миранчук Андрей Лунёв Андрей Созин Антон Миранчук Вячеслав Караваев Далер Кузяев Дмитрий Тарасов Константин Рауш Марио Фернандес Роман Нойштедтер Станислав Черчесов Фёдор Кудряшов
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3 сентября 2017, воскресенье
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