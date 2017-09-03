Роббен обошёл Круиффа по количеству голов за сборную Нидерландов

Полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен отметился голом в сегодняшнем матче отборочного турнира чемпионата мира—2018 с командой Болгарии (3:1).
Этот гол стал стал Роббена 34-м в составе национальной команды. По этому показателю 33-летний вингер, проводивший 95-й матч за сборную, обошёл легендарного Йохана Круиффа и Абе Ленстру, у которых по 33 гола, и вышел на седьмое в списке бомбардиров оранжевых.
Лучшим бомбардиром сборной Нидерландов является Робин ван Перси, в активе которого 50 голов.