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Роббен обошёл Круиффа по количеству голов за сборную Нидерландов

3 сентября 2017, воскресенье. 22:49 Футбол

Полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен отметился голом в сегодняшнем матче отборочного турнира чемпионата мира—2018 с командой Болгарии (3:1).

Этот гол стал стал Роббена 34-м в составе национальной команды. По этому показателю 33-летний вингер, проводивший 95-й матч за сборную, обошёл легендарного Йохана Круиффа и Абе Ленстру, у которых по 33 гола, и вышел на седьмое в списке бомбардиров оранжевых.

Лучшим бомбардиром сборной Нидерландов является Робин ван Перси, в активе которого 50 голов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Нидерландов - Футбол Арьен Роббен Йохан Круифф
Новости. Чемпионат мира 2018
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