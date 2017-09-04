Попов: надеюсь провести на высоком уровне ещё 5-6 лет

Полузащитник «Спартака» и капитан сборной Болгарии Ивелин Попов после гостевого поражения от сборной Нидерландов (1:3) в матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 выразил мнение, что ещё сможет выступать на высоком уровне несколько лет.
«Рад, что провёл 70 матчей за сборную Болгарии, но я недоволен поражением. Тем не менее, таков футбол. Надеюсь провести на высоком уровне ещё 5-6 лет. Когда был моложе, думал об этом немного иначе. Однако моя жена и семья помогли взглянуть на ситуацию под другим углом.
В сборной Болгарии мы не обманываем себя, думаю, что являемся какими-то супер-футболистами, но мы продолжаем идти вперёд. Каждый выкладывается на 100 процентов, и болельщики ценят это», – цитирует Попова Gong.bg.
Попов – о проигрыше Нидерландам: Болгарии нечего стыдиться, наша команда растёт