Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду отметил важность победы, одержанной в Венгрии в матче восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Игра в Будапеште завершилась со счётом 1:0, автором единственного гола стал Андре Силва, отличившийся на старте второго тайма после передачи Роналду.
«Очень важная победа!», — написал после матча Криштиану в своём «инстаграме», сопроводив сообщение соответствующей фотографией.
Благодаря этому успеху сборная Португалии продолжает борьбу за первую строчку в группе В с командой Швейцарии.
Фото доступно для просмотра в «инстаграме» Роналду.
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