«Ювентус» намерен пригласить Иньесту и Горецку следующим летом

«Ювентус» планирует пригласить в состав полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту и хавбека «Шальке-04» Леона Горецку следующим летом — в 2018 году названные игроки могут стать свободными агентами.
Издание Tuttosport отмечает, что идея с приглашением Иньесты возникла на фоне в прошлом успешного перехода опытного Андреа Пирло из «Милана», у которого открылось второе дыхание после переезда в Турин. Сам испанец не так давно допустил возможность своего ухода из каталонской команды.
Что касается Горецки, несмотря на некоторые сообщения о согласовании футболистом контракта с «Баварией», чемпионы Италии хотят перехватить 22-летнего талантливого игрока у мюнхенского клуба, что позволило бы полузащитнику воссоединиться в «Ювентусе» со своим бывшим партнёром по «Шальке» Бенедиктом Хёведесом.