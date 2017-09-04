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«Ювентус» намерен пригласить Иньесту и Горецку следующим летом

4 сентября 2017, понедельник. 05:33 Футбол

«Ювентус» планирует пригласить в состав полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту и хавбека «Шальке-04» Леона Горецку следующим летом — в 2018 году названные игроки могут стать свободными агентами.

Издание Tuttosport отмечает, что идея с приглашением Иньесты возникла на фоне в прошлом успешного перехода опытного Андреа Пирло из «Милана», у которого открылось второе дыхание после переезда в Турин. Сам испанец не так давно допустил возможность своего ухода из каталонской команды.

Что касается Горецки, несмотря на некоторые сообщения о согласовании футболистом контракта с «Баварией», чемпионы Италии хотят перехватить 22-летнего талантливого игрока у мюнхенского клуба, что позволило бы полузащитнику воссоединиться в «Ювентусе» со своим бывшим партнёром по «Шальке» Бенедиктом Хёведесом.

Иньеста: планирую уход из «Барселоны», чего раньше не делал
Источник: Tuttosport Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Шальке-04 Ювентус Андрес Иньеста Леон Горецка Трансферы
Новости. Футбол
4 сентября 2017, понедельник
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