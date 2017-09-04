Райт: Озил переживает из-за критики «Арсенала», но не продлевает контракт

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт раскритиковал полузащитника «канониров» Месута Озила. Ранее немец сказал, что, переходя в «Арсенал», ожидал, что легенды будут вести себя как легенды.
«Подпиши контракт, если ты так переживаешь за «Арсенал» и критику в адрес клуба. Ты являешься неотъемлемой частью клуба. Если ты переживаешь, почему не продлеваешь контракт? Это смешно», — сказал Райт в эфире BBC Radio 5 Live.
Контракт Месута Озила с «Арсеналом» действует до лета 2018 года. В лондонской команде Озил играет с сентября 2013 года.
Озил: переходя в «Арсенал», ожидал, что легенды будут вести себя как легенды