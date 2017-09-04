«Бешикташ» нацелился на защитника «Ювентуса» Лихтштайнера

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер попал в сферу интересов «Бешикташа». Руководство турецкого клуба нацелилось на 33-летнего футболиста после того, как швейцарец не был включён в заявку туринцев на Лигу чемпионов.
Tuttomercatoweb пишет, что представители турецкого клуба намерены связаться с агентом Лихтштайнера, чтобы обсудить возможный переход футболиста. «Бешикташ» играет на групповом этапе Лиги чемпионов, и это может стать определяющим фактором.
Контракт защитника с «Ювентусом» действует до лета 2018 года. Трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.
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