Ударивший журналиста фанат ЦСКА: Первый канал предложил 500 тыс. руб. за эфир

32-летний фанат ЦСКА Александр Орлов, ударивший кулаком по лицу журналиста телеканала НТВ во время прямого включения, рассказал, как изменилась его жизнь после инцидента.
«Почувствовал себя знаменитым на следующий день после того, как все сотрудники полиции начали со мной делать селфи. Они оказались очень хорошими людьми, отнеслись ко мне по-человечески. Ко мне сейчас подходят постоянно, просят сделать селфи. Начиная от узбеков, которые работают в магазинах, и заканчивая операми с Петровки. Никому не отказываю, мне не жалко.
Предлагали сняться в программе „Пусть говорят“, приглашали на „Лайф“ провести передачу с молодёжью. Первый канал предложил мне на 100 тыс. рублей меньше, чем Шурыгиной, то есть 500 тыс. Пока думаю. Сначала предлагали 100 тыс., но я ответил, что я не Шурыгина. Потом предложили 500 тыс., и я задумался.
Конечно, очень сожалею о том поступке. Мне безумно за него стыдно. Надеюсь, Никита Развозжаев принял мои извинения. В дальнейшем, надеюсь, такие ситуации никогда не повторятся», — сказал фанат в интервью «Царьград ТВ».